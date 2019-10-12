Чижов: У части стран ЕС есть некоторая предвзятость в отношении контактов с Россией
18:27 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия открыта к восстановлению каналов диалога с Европейским союзом по вопросам безопасности, однако предвзятость некоторых стран ЕС не дает им признать необходимость в этом. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций".
В начале выступления российский дипломат обратил внимание на многосторонний кризис, в котором сегодня находится Европейский союз. "Мы видим продолжающийся финансовый кризис, кризис евро, который сейчас вышел в более спокойную фазу. Продолжается миграционный кризис, который, словно вулкан, дремлет, но может взорваться в любой момент. А процедура Brexit подрывает общий порядок в Евросоюзе", - перечислил он.
В этой связи Чижов заявил о необходимости сотрудничества Брюсселя и Москвы для обеспечения безопасности на европейском пространстве. "Все страны - члены Евросоюза понимают необходимость такого сотрудничества, но есть некая предвзятость, которая мешает некоторым государствам в этом признаться, - сказал российский постпред. - Время европейской гегемонии подошло к концу, нужна новая архитектура безопасности. И Москва открыта к диалогу с Евросоюзом по данному вопросу".
НОВОСТИ
- 16:55 12.10.2019
- Страны Лиги арабских государств могут ввести санкции в отношении Турции
- 16:20 12.10.2019
- Киев и Москва готовят новый обмен арестованными - МИД Украины
- 15:35 12.10.2019
- Предполагаемый убийца девочки в Саратове арестован судом
- 15:30 12.10.2019
- В Кремле возможность возврата смертной казни не обсуждается - Песков
- 15:10 12.10.2019
- Элладская церковь признала автокефалию Православной церкви Украины
- 14:40 12.10.2019
- Спецкомиссия Минпросвещения РФ расследует причины смерти ребенка в "Артеке"
- 14:06 12.10.2019
- Минобороны сокращает количество дисциплинарных батальонов
- 13:45 12.10.2019
- Путин считает, что новым российским ударным комплексам ПРО не страшна
- 13:30 12.10.2019
- Россия уйдет из Сирии, если так пожелает легитимное руководство страны - Путин
- 13:20 12.10.2019
- В начале следующей недели в Москве может потеплеть до 17 градусов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать