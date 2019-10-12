Чижов: У части стран ЕС есть некоторая предвзятость в отношении контактов с Россией

18:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия открыта к восстановлению каналов диалога с Европейским союзом по вопросам безопасности, однако предвзятость некоторых стран ЕС не дает им признать необходимость в этом. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций".

В начале выступления российский дипломат обратил внимание на многосторонний кризис, в котором сегодня находится Европейский союз. "Мы видим продолжающийся финансовый кризис, кризис евро, который сейчас вышел в более спокойную фазу. Продолжается миграционный кризис, который, словно вулкан, дремлет, но может взорваться в любой момент. А процедура Brexit подрывает общий порядок в Евросоюзе", - перечислил он.

В этой связи Чижов заявил о необходимости сотрудничества Брюсселя и Москвы для обеспечения безопасности на европейском пространстве. "Все страны - члены Евросоюза понимают необходимость такого сотрудничества, но есть некая предвзятость, которая мешает некоторым государствам в этом признаться, - сказал российский постпред. - Время европейской гегемонии подошло к концу, нужна новая архитектура безопасности. И Москва открыта к диалогу с Евросоюзом по данному вопросу".