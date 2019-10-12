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Отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление, - считает глава МИД Украины

19:49 12.10.2019 Источник: РБК

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил в интервью «Укринформ», чем обусловлен срыв разведения сил в Донбассе.

Пристайко признал, что в украинском обществе отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление. «Отходить в направлении своей территории действительно больно», — сказал он. Министр отметил, что на Украине сейчас это «горячая тема, которая вызывает много эмоций».

«Оттуда отходят Вооруженные силы, а украинская власть, полиция и другие органы, которые могут обеспечить безопасность граждан Украины, остаются», — заявил он. «На этом этапе не демонтируются фортификационные сооружения, и, если мы увидим, что нас, мягко говоря, обманули и пытаются занять наши позиции, Вооруженные силы вернутся в эту точку», — добавил глава МИДа.

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