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МВД оценит работу участкового, где на учете состоял предполагаемый убийца девочки

20:45 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МВД по Саратовской области начало проверку в отношении участкового уполномоченного, занимавшегося профилактической работой с мужчиной, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила журналистам в субботу начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка МВД Елена Перепелова.

"Конкретная оценка профилактической работе участкового уполномоченного полиции на административном участке будет дана в рамках проводимой в настоящее время проверки", - отметила Перепелова.

По ее словам, ранее судимый мужчина освободился из мест лишения свободы в июле 2017 года, после чего был поставлен на профилактический учет.

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