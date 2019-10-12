МВД оценит работу участкового, где на учете состоял предполагаемый убийца девочки
20:45 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление МВД по Саратовской области начало проверку в отношении участкового уполномоченного, занимавшегося профилактической работой с мужчиной, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила журналистам в субботу начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка МВД Елена Перепелова.
"Конкретная оценка профилактической работе участкового уполномоченного полиции на административном участке будет дана в рамках проводимой в настоящее время проверки", - отметила Перепелова.
По ее словам, ранее судимый мужчина освободился из мест лишения свободы в июле 2017 года, после чего был поставлен на профилактический учет.
НОВОСТИ
- 19:49 12.10.2019
- Отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление, - считает глава МИД Украины
- 18:27 12.10.2019
- Чижов: У части стран ЕС есть некоторая предвзятость в отношении контактов с Россией
- 16:55 12.10.2019
- Страны Лиги арабских государств могут ввести санкции в отношении Турции
- 16:20 12.10.2019
- Киев и Москва готовят новый обмен арестованными - МИД Украины
- 15:35 12.10.2019
- Предполагаемый убийца девочки в Саратове арестован судом
- 15:30 12.10.2019
- В Кремле возможность возврата смертной казни не обсуждается - Песков
- 15:10 12.10.2019
- Элладская церковь признала автокефалию Православной церкви Украины
- 14:40 12.10.2019
- Спецкомиссия Минпросвещения РФ расследует причины смерти ребенка в "Артеке"
- 14:06 12.10.2019
- Минобороны сокращает количество дисциплинарных батальонов
- 13:45 12.10.2019
- Путин считает, что новым российским ударным комплексам ПРО не страшна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать