В Польше начались очередные парламентские выборы

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередные парламентские выборы начались в воскресенье в Польше. Избирательные участки открылись в республике в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Отдать свой голос на выборах могут более 30 млн поляков на 27 тысячах 415 избирательных участках как внутри страны, так и за ее пределами. В бюллетенях для голосования избиратели увидят в основном представителей пяти политических объединений, зарегистрировавших своих кандидатов в каждом из 41 избирательного округа.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, а выборы в Сенат - по одномандатным избирательным округам.

Голосование в Польше продлится 14 часов, если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Согласно плану, все участки для голосования должны закрыться в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Сразу же после этого местные СМИ опубликуют данные экзитполов.



