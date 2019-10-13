0
0
27
НОВОСТИ

В Польше начались очередные парламентские выборы

11:45 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередные парламентские выборы начались в воскресенье в Польше. Избирательные участки открылись в республике в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Отдать свой голос на выборах могут более 30 млн поляков на 27 тысячах 415 избирательных участках как внутри страны, так и за ее пределами. В бюллетенях для голосования избиратели увидят в основном представителей пяти политических объединений, зарегистрировавших своих кандидатов в каждом из 41 избирательного округа.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, а выборы в Сенат - по одномандатным избирательным округам.

Голосование в Польше продлится 14 часов, если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Согласно плану, все участки для голосования должны закрыться в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Сразу же после этого местные СМИ опубликуют данные экзитполов.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:15 13.10.2019
В Екатеринбурге начался опрос горожан по месту строительства храма
0
83
10:45 13.10.2019
Япония: Из-за тайфуна "Хагибис" объявлен максимальный уровень угрозы
0
119
10:15 13.10.2019
Трамп считает, что войска США не должны обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы
0
170
09:45 13.10.2019
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
0
212
09:15 13.10.2019
Великобритания не может поддержать военную акцию Турции в Сирии - Джонсон
0
222
21:00 12.10.2019
В Ленобласти подросток умер через полчаса после визита "скорой"
0
890
20:45 12.10.2019
МВД оценит работу участкового, где на учете состоял предполагаемый убийца девочки
0
823
19:49 12.10.2019
Отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление, - считает глава МИД Украины
0
1111
18:27 12.10.2019
Чижов: У части стран ЕС есть некоторая предвзятость в отношении контактов с Россией
0
970
16:55 12.10.2019
Страны Лиги арабских государств могут ввести санкции в отношении Турции
0
895

Возврат к списку