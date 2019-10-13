0
0
89
НОВОСТИ

Из-за турецких бомбардировок около сотни членов семей боевиков ИГ сбежали из лагеря в Сирии

12:15 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около сотни членов семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сбежали из специального лагеря, расположенного близ сирийского приграничного города Айн-Иса, после бомбардировок турецкой армией этого района. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия" со ссылкой на представителей курдских властей в приграничной зоне.

По имеющейся информации, "около сотни женщин и подростков, членов семей сторонников ИГ, убежали из спецлагеря после того, как район близ города Айн-Иса, в котором он был обустроен, подвергся бомбардировкам со стороны турецких войск". По данным газеты "Аш-Шарк аль- Аусат", в спецлагере близ Айн-Иса содержались "тысячи семей экстремистов".

Представители курдских властей в приграничной зоне заявили, что в настоящее время не обладают никакой информацией об обстановке в указанном лагере для семей боевиков ИГ.

Несколько лагерей для семей сторонников ИГ находятся на сирийской территории в приграничной с Турцией зоне. До последнего времени охраной этих лагерей занимались военизированные отряды курдов.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 13.10.2019
Епархия считает, что собор необходимо строить в исторической части Екатеринбурга
0
87
11:45 13.10.2019
В Польше начались очередные парламентские выборы
0
177
11:15 13.10.2019
В Екатеринбурге начался опрос горожан по месту строительства храма
0
201
10:45 13.10.2019
Япония: Из-за тайфуна "Хагибис" объявлен максимальный уровень угрозы
0
219
10:15 13.10.2019
Трамп считает, что войска США не должны обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы
0
253
09:45 13.10.2019
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
0
300
09:15 13.10.2019
Великобритания не может поддержать военную акцию Турции в Сирии - Джонсон
0
294
21:00 12.10.2019
В Ленобласти подросток умер через полчаса после визита "скорой"
0
960
20:45 12.10.2019
МВД оценит работу участкового, где на учете состоял предполагаемый убийца девочки
0
891
19:49 12.10.2019
Отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление, - считает глава МИД Украины
0
1183

Возврат к списку