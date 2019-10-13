Из-за турецких бомбардировок около сотни членов семей боевиков ИГ сбежали из лагеря в Сирии
12:15 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около сотни членов семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сбежали из специального лагеря, расположенного близ сирийского приграничного города Айн-Иса, после бомбардировок турецкой армией этого района. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия" со ссылкой на представителей курдских властей в приграничной зоне.
По имеющейся информации, "около сотни женщин и подростков, членов семей сторонников ИГ, убежали из спецлагеря после того, как район близ города Айн-Иса, в котором он был обустроен, подвергся бомбардировкам со стороны турецких войск". По данным газеты "Аш-Шарк аль- Аусат", в спецлагере близ Айн-Иса содержались "тысячи семей экстремистов".
Представители курдских властей в приграничной зоне заявили, что в настоящее время не обладают никакой информацией об обстановке в указанном лагере для семей боевиков ИГ.
Несколько лагерей для семей сторонников ИГ находятся на сирийской территории в приграничной с Турцией зоне. До последнего времени охраной этих лагерей занимались военизированные отряды курдов.
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