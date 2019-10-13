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Епархия считает, что собор необходимо строить в исторической части Екатеринбурга

12:45 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кафедральный собор Святой Екатерины должен быть построен в исторической части Екатеринбурга. Этому соответствует площадка Приборостроительного завода, которая находится недалеко от изначального местонахождения храма, сообщил в воскресенье журналистам в ходе опроса жителей города митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге открылся 51 участок, чтобы люди могли выбрали место строительства собора. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

"Я проголосовал за площадку Горького, 17 (Приборостроительный завод - прим. ТАСС), потому что это место максимально приближено к историческому месту, и этот собор должен быть кафедральным и быть в центре. [Если выиграет площадка за Макаровским мостом, то мы будем ее воспринимать] как храм, как собор Святой Екатерины - нет. <...> Мы показывали свою терпимость, согласие на диалог. Я надеюсь, что голос здравого смысла и любви к своему городу и истории будет преобладать", - сказал он.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов после голосования отметил, что в центре города должны быть знаковые здания, которые "навеки будут напоминать об истоках города". "Так как это будет главный собор, то он должен стоять в [историческом] центре", - пояснил полпред

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