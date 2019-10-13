Кто причастен к атаке на саудовские НПЗ разведслужбы РФ не знают - Путин

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские разведслужбы не знают, кто именно стоял за атаками на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, совершенными 14 сентября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам "Аль-Арабия", "Скай ньюс - Арабия" и арабской версии RT, показанном в воскресенье.

"Представьте себе, не знаем", - ответил российский лидер на вопрос ведущего о том, знает ли разведка РФ об обстоятельствах этого инцидента и о том, кто за ним стоял.

"Я сразу же, на следующий день, поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у Минобороны. Нет, мы этого не знаем, - добавил президент РФ. - Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу".

Путин также отметил, что обсуждал эту тему на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани 1 октября в Ереване на полях саммита Евразийского экономического союза. Отвечая на вопрос журналиста, заверял ли его Роухани в том, что Тегеран не причастен к атаке на саудовские НПЗ, Путин подчеркнул: "Да, он (Роухани - прим. ТАСС) так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения".