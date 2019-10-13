Избирком отмечает высокую активность на проходящих в Польше выборах
15:15 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Польши активно голосуют на проходящих в республике очередных парламентских выборах. Первые данные по явке представил в воскресенье на пресс-конференции заместитель председателя Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши Сильвестр Марчиняк.
По его словам, за первые пять часов голосования - до 12:00 часов по местному времени (13:00 мск) - было выдано 5 млн 395 тыс. бюллетеней. "Это составляет 18,14% имеющих право голоса", - сказал Марчиняк. Активнее всего избиратели голосуют в регионах на юге республики, а также в городах Белосток, Варшава и Быдгощ. На последних парламентских выборах в 2015 году в это время уровень явки составлял 16,47%.
Многие известные политики уже посетили избирательные участки. Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск голосовал в городе Сопот на севере республики. Общаясь с журналистами, он назвал выборы праздником демократии и выразил надежду, что итоговая явка превысит 50%.
Активности избирателей способствует хорошая погода. Почти на всей территории Польши установилось настоящее бабье лето - за окном тепло, солнечно и сухо. Многие включили поход на выборы в программу семейного воскресного дня. Кто-то приходит к урнам для голосования в велосипедных шлемах, кто-то идет голосовать после посещения службы в костеле, кого-то ожидают у участков прервавшие прогулку собаки.
"В общей сложности до 10 утра зафиксировано 168 инцидентов", - информировал представитель ГИК Аркадиуш Деспот-Младанович, касаясь случаев нарушения действующего во время выборов законодательства. По его словам, было два случая, когда член избирательной комиссии пришел на участок после употребления алкоголя. Один человек пришел на участок с оружием, на которое имел разрешение. Также было зарегистрировано девять случаев проведения агитации, которая запрещена в республике до закрытия участков.
НОВОСТИ
- 16:30 13.10.2019
- Президент МОК полностью доверяет WADA в вопросе проблем с РФ
- 15:45 13.10.2019
- Япония: Число жертв тайфуна "Хагибис" увеличилось до 28, 18 человек числятся пропавшими
- 14:45 13.10.2019
- Прекращение войны в Йемене ключ к решению проблем - президент Ирана
- 14:15 13.10.2019
- Из-за тайфуна "Хагибис" в Японии более 20 рек вышли из берегов
- 13:30 13.10.2019
- Кто причастен к атаке на саудовские НПЗ разведслужбы РФ не знают - Путин
- 12:45 13.10.2019
- Епархия считает, что собор необходимо строить в исторической части Екатеринбурга
- 12:15 13.10.2019
- Из-за турецких бомбардировок около сотни членов семей боевиков ИГ сбежали из лагеря в Сирии
- 11:45 13.10.2019
- В Польше начались очередные парламентские выборы
- 11:15 13.10.2019
- В Екатеринбурге начался опрос горожан по месту строительства храма
- 10:45 13.10.2019
- Япония: Из-за тайфуна "Хагибис" объявлен максимальный уровень угрозы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать