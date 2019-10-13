Япония: Число жертв тайфуна "Хагибис" увеличилось до 28, 18 человек числятся пропавшими

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, увеличилось до 28 человек. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что еще по крайней мере 18 человек числятся пропавшими без вести и 177 получили травмы различной степени тяжести.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена - открыт прием международных рейсов, однако большинство внутренних перелетов было отменено. Ожидается, что полноценная работа воздушных гаваней японской столицы возобновится к понедельнику. Железнодорожное сообщение, включая движение метро и пригородных электричек в Токио, также практически полностью восстановлено. Движение скоростных поездов "синкансэн" по всем направлениям может быть возобновлено уже к понедельнику.



