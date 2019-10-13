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Президент МОК полностью доверяет WADA в вопросе проблем с РФ

16:30 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в вопросе проблем с Россией. Об этом журналистам рассказал президент МОК Томас Бах.

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

"Этот процесс находится в юрисдикции WADA и CAS (Спортивного арбитражного суда) в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Мы полностью доверяем WADA в этом вопросе. Я не знаю деталей, это все не в наших руках", - отметил Бах.


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