Опрос: Участок в историческом центре Екатеринбурга для строительства собора лидирует

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре Екатеринбурге лидирует после завершения опроса по выбору места строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Такие данные следуют в воскресенье из данных экзитпола "Центр общественных инициатив" на 20:00 по местному времени (18:00 мск).

Согласно таблице, по данным на 20:00 (18.00 мск), было опрошено около 60 тыс. респондентов (приблизительная явка, по данным горизбиркома, составила около 100 тыс. человек), из них 43,23% выбрали площадку бывшего Прибостроительного завода в историческом центре по адресу Горького, 17. За вариант за Макаровским мостом проголосовали 27,19%. Еще 29,57% отказались участвовать в экзитполе.

В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для выбора места строительства кафедрального собора. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.