Польша: За 4 часа до окончания выборов явка составила более 45%
20:30 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка на проходящих в Польше очередных парламентских выборах за четыре часа до закрытия избирательных участков составила 45,94%. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции заместитель председателя Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Сильвестр Марчиняк
По его словам, до 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в выборах приняли участие 13 млн. избирателей. "Это составляет 45,94% имеющих право голоса", - сказал он. На последних парламентских выборах в 2015 году в это время уровень явки составлял 38,97%. Активнее всего избиратели голосуют в Варшаве и окрестностях.
"По состоянию на 14:00 (по местному времени, 15:00 мск) зафиксировано 219 инцидентов ", - информировал представитель ГИК Аркадиуш Деспот-Младанович, касаясь случаев нарушения действующего во время выборов законодательства. По его словам, были случаи выноса бюллетеней за пределы избирательных участков и запрещенной агитации.
Согласно плану, все участки для голосования должны завершить работу в 21:00 по местному времени (22:00 мск), если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Пока Избирком информировал лишь о незначительных инцидентах, которые не могут повлиять на время завершения голосования. Сразу же после закрытия участков будут обнародованы данные экзитполов.
НОВОСТИ
- 19:30 13.10.2019
- Опрос: Участок в историческом центре Екатеринбурга для строительства собора лидирует
- 18:30 13.10.2019
- При налете ВВС Турции близ сирийского города погибли три иностранных журналиста
- 17:30 13.10.2019
- Эрдоган объяснил причины военного присутствия Турции в Сирии
- 16:30 13.10.2019
- Президент МОК полностью доверяет WADA в вопросе проблем с РФ
- 15:45 13.10.2019
- Япония: Число жертв тайфуна "Хагибис" увеличилось до 28, 18 человек числятся пропавшими
- 15:15 13.10.2019
- Избирком отмечает высокую активность на проходящих в Польше выборах
- 14:45 13.10.2019
- Прекращение войны в Йемене ключ к решению проблем - президент Ирана
- 14:15 13.10.2019
- Из-за тайфуна "Хагибис" в Японии более 20 рек вышли из берегов
- 13:30 13.10.2019
- Кто причастен к атаке на саудовские НПЗ разведслужбы РФ не знают - Путин
- 12:45 13.10.2019
- Епархия считает, что собор необходимо строить в исторической части Екатеринбурга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать