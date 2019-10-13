Польша: За 4 часа до окончания выборов явка составила более 45%

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на проходящих в Польше очередных парламентских выборах за четыре часа до закрытия избирательных участков составила 45,94%. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции заместитель председателя Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Сильвестр Марчиняк

По его словам, до 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в выборах приняли участие 13 млн. избирателей. "Это составляет 45,94% имеющих право голоса", - сказал он. На последних парламентских выборах в 2015 году в это время уровень явки составлял 38,97%. Активнее всего избиратели голосуют в Варшаве и окрестностях.

"По состоянию на 14:00 (по местному времени, 15:00 мск) зафиксировано 219 инцидентов ", - информировал представитель ГИК Аркадиуш Деспот-Младанович, касаясь случаев нарушения действующего во время выборов законодательства. По его словам, были случаи выноса бюллетеней за пределы избирательных участков и запрещенной агитации.

Согласно плану, все участки для голосования должны завершить работу в 21:00 по местному времени (22:00 мск), если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Пока Избирком информировал лишь о незначительных инцидентах, которые не могут повлиять на время завершения голосования. Сразу же после закрытия участков будут обнародованы данные экзитполов.



