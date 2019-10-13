Меркель считает, что ЕС и Великобритания находятся в решающей фазе по Brexit
21:30 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и Великобритания находятся в решающей фазе процесса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом она заявила в воскресенье в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы находимся в решающей фазе в вопросе выхода Великобритании из Европейского союза. Мы сегодня еще раз согласуем наши позиции, хотя переговоры в Брюсселе идут", - сказала она.
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