На месте крушения Ан-72 в ДР Конго продолжаются поисковые работы - посольство РФ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая операция на месте крушения в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортного самолета Ан-72 продолжается, она затруднена сложностью местных условий. Об этом в беседе по телефону с корр. ТАСС сообщила в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова.

"Поиски на месте крушения еще продолжаются. Они осложнены тем, что самолет разбился в трудной местности - в джунглях. Как только власти ДР Конго проинформируют нас о результатах поисковой операции, мы сразу опубликуем полученные сведения в наших официальных аккаунтах в социальных сетях, а также проинформируем родственников", - сказала Кононова.

"Мы не можем подтвердить информацию, что на борту разбившегося Ан-72 было не два россиянина, а больше. У нас нет такой информации", - отметила также собеседница агентства.

Ранее посольство РФ в Киншасе подтвердило, что "в самолете Ан-72 находились два гражданина РФ - Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения". Как подчеркнули в дипмиссии, "никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было".

Ан-72 вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке ДРК и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета.



