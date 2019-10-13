На месте крушения Ан-72 в ДР Конго продолжаются поисковые работы - посольство РФ
22:30 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисковая операция на месте крушения в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортного самолета Ан-72 продолжается, она затруднена сложностью местных условий. Об этом в беседе по телефону с корр. ТАСС сообщила в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова.
"Поиски на месте крушения еще продолжаются. Они осложнены тем, что самолет разбился в трудной местности - в джунглях. Как только власти ДР Конго проинформируют нас о результатах поисковой операции, мы сразу опубликуем полученные сведения в наших официальных аккаунтах в социальных сетях, а также проинформируем родственников", - сказала Кононова.
"Мы не можем подтвердить информацию, что на борту разбившегося Ан-72 было не два россиянина, а больше. У нас нет такой информации", - отметила также собеседница агентства.
Ранее посольство РФ в Киншасе подтвердило, что "в самолете Ан-72 находились два гражданина РФ - Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения". Как подчеркнули в дипмиссии, "никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было".
Ан-72 вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке ДРК и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета.
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