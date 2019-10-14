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Семь человек погибло и более 1300 получили ранения в антиправительственных протестах в Эквадоре

07:30 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек погибли, 1340 получили ранения во время антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и стражами порядка. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте аппарата уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике.

В документе отмечается, что с начала манифестаций 3 октября был задержан 1121 человек, преимущественно мужчины. Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что во время протестных акций по меньшей мере 86 полицейских получили ранения.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.


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