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Имя лауреата Букеровской премии объявят сегодня в Лондоне

08:45 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Букеровской премии (Booker Prize) за создание лучшего романа года на английском языке будет назван в понедельник в Лондоне. В этом году в "короткий список" претендентов на получение престижной награды вошли шесть писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США, в том числе Салман Рушди и Маргарет Этвуд, ранее уже становившиеся лауреатами премии.

Британец индийского происхождения Рушди, награжденный премией в 1981 году, был вновь номинирован на нее с книгой Quichotte ("Кихот"), представляющей собой роман в романе. Основную фабулу о путешествии по Америке современного Дон Кихота - коммивояжера Исмаила, тронувшегося умом не от рыцарских романов, а от просмотра телешоу, создает другой герой произведения Рушди - стареющий и страдающий от одиночества иммигрант, автор бульварных детективов.


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