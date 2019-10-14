Зеленский призвал украинцев не создавать "картинку для российского телевидения"
09:05 14.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский посоветовал украинцам не поддаваться на провокации «недругов». Президент обратился к жителям страны с призывом соблюдать правила общественного порядка во время праздничных мероприятий ко Дню защитника Украины, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения». Об этом он написал в Facebook.
Зеленский подчеркнул, что «недруги» хотят увидеть «распри, ссоры и хаос» во внутриполитической жизни Украины, а также отметил их страх перед «единством и сплочённостью» украинцев.
Президент Украины добавил, что понимает опасения ветеранов и добровольцев вокруг ситуации с разведением сил в Донбассе, а также пообещал не допустить, чтобы «память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана». Говорит Москва
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