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МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи Поклонской и Бальбека с Эрдоганом

09:32 14.10.2019 Источник: Известия

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Киеве после визита представителей Крыма в составе российской делегации в Турцию и их встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Об этом написало украинское издание «Европейская правда» в воскресенье, 13 октября.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 13 октября прокуратура так называемой Автономной республики Крым (расположенное в Киеве подразделение, созданное на Украине после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году) заявила, что «даст правовую оценку визиту депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Анкару».  Известия

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