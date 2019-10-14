МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи Поклонской и Бальбека с Эрдоганом
09:32 14.10.2019 Источник: Известия
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Киеве после визита представителей Крыма в составе российской делегации в Турцию и их встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Об этом написало украинское издание «Европейская правда» в воскресенье, 13 октября.
«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее 13 октября прокуратура так называемой Автономной республики Крым (расположенное в Киеве подразделение, созданное на Украине после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году) заявила, что «даст правовую оценку визиту депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Анкару». Известия
НОВОСТИ
- 10:32 14.10.2019
- Имущество Никиты Белых продадут на аукционе
- 10:20 14.10.2019
- Избирком Польши обработал более 70% бюллетеней, победа партии Качиньского подтверждается
- 10:05 14.10.2019
- В СПЧ подготовили пакет поправок для реформирования законодательства в религиозной сфере
- 10:00 14.10.2019
- Судья КС РФ раскритиковал систему высшего образования в России
- 09:20 14.10.2019
- На президентских выборах в Тунисе побеждает юрист Кайс Саид - данные экзитполов
- 09:05 14.10.2019
- Зеленский призвал украинцев не создавать "картинку для российского телевидения"
- 09:00 14.10.2019
- Глава ХДС высказалась по поводу Крыма
- 08:45 14.10.2019
- Имя лауреата Букеровской премии объявят сегодня в Лондоне
- 08:15 14.10.2019
- Япония: Более 130 тыс. домов остаются без водоснабжения после тайфуна "Хагибис"
- 08:00 14.10.2019
- США забыли в Сирии «ценных» боевиков ИГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать