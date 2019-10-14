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Судья КС РФ раскритиковал систему высшего образования в России

10:00 14.10.2019 Источник: Газета.Ru

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России. Об этом сообщается в «Особом мнении».

Он заявил, что относится с недоверием к дипломам российских вузов. Судья упрекнул ректоров в «обслуживании системы, которая выдает разрешения на профессию» и отказе от «самоуправления и академической свободы».

По мнению Арановского, большое количество динамики в российском образовании не дает возможности рассчитывать на его качество. Он также подчеркнул, что затраченные на реформирование в этой сфере денежные средства стоило напавить на «достойную оплату преподавательского труда».  Газета.Ru

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