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В СПЧ подготовили пакет поправок для реформирования законодательства в религиозной сфере

10:05 14.10.2019 Источник: Известия

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) призывает существенно реформировать антиэкстремистское законодательство. Правозащитники подготовили ряд поправок, конкретизирующих нормы в религиозной сфере. Сейчас они излишне широко трактуются правоохранительными органами: список запрещенных текстов уже перевалил за 4,4 тыс. пунктов. Как считают в СПЧ, причиной тому стал так называемый «пакет Яровой–Озерова», ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм. В пресс-службе вице-спикера Госдумы уверяют, что Ирина Яровая не имеет к этому отношения, а депутат Игорь Зотов, вносивший связанные с религиозным законодательством поправки, не против их пересмотра. Рекомендации по реформе лягут на стол президенту.

В СПЧ считают, что необходимо дать четкое определение понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве.

«Эти нормы открывают значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе ограничений свободы совести», — говорится в документе, подготовленном к заседанию совета.

 Также слишком широко, как считают в СПЧ, правоохранители трактуют такие термины 282-й статьи УК, как «унижение достоинства людей» и «возбуждение ненависти и вражды» в зависимости от отношения граждан к религии.  Известия

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