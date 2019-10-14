В СПЧ подготовили пакет поправок для реформирования законодательства в религиозной сфере
10:05 14.10.2019 Источник: Известия
В СПЧ считают, что необходимо дать четкое определение понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве.
«Эти нормы открывают значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе ограничений свободы совести», — говорится в документе, подготовленном к заседанию совета.
Также слишком широко, как считают в СПЧ, правоохранители трактуют такие термины 282-й статьи УК, как «унижение достоинства людей» и «возбуждение ненависти и вражды» в зависимости от отношения граждан к религии. Известия
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