Избирком Польши обработал более 70% бюллетеней, победа партии Качиньского подтверждается

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) одержала победу на состоявшихся в республике в воскресенье очередных парламентских выборах. Партия власти сохранит большинство как в Сейме (нижней палате), так и Сенате (верхней палате). Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 71,8% бюллетеней.

Сообщается, что ЗиС завоевала на выборах в Сейм 45,8% голосов. Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", по предварительным данным, получила 25,5%.



После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил - партии "Весна" и "Левица разем", объединившиеся под названием "Левые", - получил 11,9% голосов.



С четвертого места в парламент Польши проходит "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15". Их предварительный результат - 8,9%. Пятое место с 6,7% заняло объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация".



В Сенате ЗиС получает 46,1%, "Гражданская коалиция" - 33,2, Польская крестьянская партия 5,3%.



На состоявшихся в воскресенье выборах жители Польши выбирали 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует представить к вечеру понедельника.

