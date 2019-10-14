Российская сборная по футболу гарантировала себе участие в ЧЕ-2020
11:00 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Сборная России по футболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В гостевом матче против Кипра наша команда добилась крупной победы.
На счету российской команды в этой встрече — пять безответных голов. Дублем отметился Денис Черышев. Еще по разу отличились Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.
Сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах. Набрала 21 очков и гарантировала себе участие в Чемпионате Европы.
От лидера группы – сборной Бельгии – наши отстают на 3 балла. И уже в следующем туре могут догнать бельгийцев. Если конечно, сумеют победить в команду, возглавляющую на данный момент рейтинг сборных ФИФА. Игра сборных России и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Ну а завершают отборочный турнир наши футболисты 19 ноября в Сан-Марино. Эхо Москвы
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