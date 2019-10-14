Операция Турции приведет к возрождению ИГ и гуманитарной катастрофе - глава МИД Франции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная операция Турции в Сирии приведет к возрождению террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также к настоящей гуманитарной катастрофе. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Турецкая операция может привести к тому, что "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС) возродится. Эта атака приведет к настоящей гуманитарной катастрофе", - сказал он.

