Операция Турции приведет к возрождению ИГ и гуманитарной катастрофе - глава МИД Франции
11:05 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная операция Турции в Сирии приведет к возрождению террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также к настоящей гуманитарной катастрофе. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.
"Турецкая операция может привести к тому, что "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС) возродится. Эта атака приведет к настоящей гуманитарной катастрофе", - сказал он.
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