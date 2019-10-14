0
0
75
НОВОСТИ

Митингующие в Эквадоре согласились прекратить протесты

11:20 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Эквадоре митингующие согласились прекратить протесты. Поводом к заключению соглашения с правительством стало решение президента Ленина Морено восстановить субсидии на топливо. 

В результате протестов, продолжавшихся больше недели, погибли 7 человек, более 1300 пострадали.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 14.10.2019
Американский конгрессмен поздравил ВМС США фото с "Петром Великим"
0
39
12:00 14.10.2019
Турция не остановит операцию в Сирии, пока не достигнет своих задач - канцелярия Эрдогана
0
48
11:32 14.10.2019
Лидеры каталонского сепаратистского движения приговорены к серьезным срокам заключения
0
87
11:05 14.10.2019
Операция Турции приведет к возрождению ИГ и гуманитарной катастрофе - глава МИД Франции
0
139
11:00 14.10.2019
Российская сборная по футболу гарантировала себе участие в ЧЕ-2020
0
129
10:32 14.10.2019
Имущество Никиты Белых продадут на аукционе
0
170
10:20 14.10.2019
Избирком Польши обработал более 70% бюллетеней, победа партии Качиньского подтверждается
0
188
10:05 14.10.2019
В СПЧ подготовили пакет поправок для реформирования законодательства в религиозной сфере
0
203
10:00 14.10.2019
Судья КС РФ раскритиковал систему высшего образования в России
0
213
09:32 14.10.2019
МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи Поклонской и Бальбека с Эрдоганом
0
214

Возврат к списку