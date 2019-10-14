Митингующие в Эквадоре согласились прекратить протесты

11:20 Источник: Эхо Москвы

В Эквадоре митингующие согласились прекратить протесты. Поводом к заключению соглашения с правительством стало решение президента Ленина Морено восстановить субсидии на топливо.

В результате протестов, продолжавшихся больше недели, погибли 7 человек, более 1300 пострадали. Эхо Москвы