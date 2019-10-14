Лидеры каталонского сепаратистского движения приговорены к серьезным срокам заключения

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каталонские политики, причастные к организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Такое решение озвучил в понедельник Верховный суд (ВС) Испании.

Часть из 12 проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

