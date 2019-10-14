Турция не остановит операцию в Сирии, пока не достигнет своих задач - канцелярия Эрдогана
12:00 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не намерена прекращать проведение операции "Источник мира" в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию "Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач", - написал он на своей странице в "Твиттере".
Ранее ряд стран, в том числе США, сообщали о том, что рассматривают возможность введения различных ограничений в отношении Анкары в связи с боевыми действиями в Сирии.
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