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Американский конгрессмен поздравил ВМС США фото с "Петром Великим"

12:05 14.10.2019 Источник: RNS

Ветеран войны в Афганистане и американский конгрессмен Брайан Маст разместил в своем микроблоге в Twitter поздравление ВМС США, сопроводив его фотографией российского атомного крейсера «Петр Великий».

«С днем рождения, ВМС США! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые служат ради обеспечения безопасности наших вод», — написал Маст, опубликовав под записью фотографию «Петра Великого».

Впоследствии ошибку заметил военный журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен удалил фото и заменил его промороликом с официального Twitter-аккаунта ВМС США.  RNS

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