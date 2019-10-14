Американский конгрессмен поздравил ВМС США фото с "Петром Великим"

12:05 Источник: RNS

Ветеран войны в Афганистане и американский конгрессмен Брайан Маст разместил в своем микроблоге в Twitter поздравление ВМС США, сопроводив его фотографией российского атомного крейсера «Петр Великий».

«С днем рождения, ВМС США! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые служат ради обеспечения безопасности наших вод», — написал Маст, опубликовав под записью фотографию «Петра Великого».



Впоследствии ошибку заметил военный журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен удалил фото и заменил его промороликом с официального Twitter-аккаунта ВМС США. RNS

