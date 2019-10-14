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Союз пациентов просит разрешить продажу в интернете лекарств по рецептам

12:20 14.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Всероссийский союз пациентов просит разрешить интернет-продажу лекарств по рецептам. Члены организации написали письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В обращении предлагается наделить Минздрав полномочиями по лицензированию интернет-аптек. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который разрешает продажу через сеть безрецептурных препаратов. Союз пациентов просит распространить его и на лекарства по рецепту.

В настоящее время фармацевтические организации могут предлагать потребителям только услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.  Говорит Москва

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