Союз пациентов просит разрешить продажу в интернете лекарств по рецептам

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Всероссийский союз пациентов просит разрешить интернет-продажу лекарств по рецептам. Члены организации написали письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В обращении предлагается наделить Минздрав полномочиями по лицензированию интернет-аптек. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который разрешает продажу через сеть безрецептурных препаратов. Союз пациентов просит распространить его и на лекарства по рецепту.



В настоящее время фармацевтические организации могут предлагать потребителям только услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке. Говорит Москва

