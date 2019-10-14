Присуждена премия памяти Нобеля в области экономики
13:17 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".
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