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Присуждена премия памяти Нобеля в области экономики

13:17 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру.

Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

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