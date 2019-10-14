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В ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин

14:12 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

"Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края", - сказали в пресс-службе.

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