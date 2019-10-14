В ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин
14:12 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.
"Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края", - сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 15:12 14.10.2019
- Бюджет российского образования в Госдуме сравнили с финансированием Гарварда
- 15:00 14.10.2019
- Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию
- 14:32 14.10.2019
- Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин из-за роста его стоимости
- 14:25 14.10.2019
- Трамп цитирует слова ведущего радио Sputnik, заметила главред RT Маргарита Симоньян
- 14:00 14.10.2019
- Законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными внесли в Госдуму
- 13:32 14.10.2019
- Взрывное устройство было обнаружено в Гонконге впервые за месяцы протестов - Bloomberg
- 13:17 14.10.2019
- Присуждена премия памяти Нобеля в области экономики
- 13:05 14.10.2019
- Территория бывшего завода в Екатеринбурге победила в опросе по храму
- 13:00 14.10.2019
- Курды совместно с правительством Сирии будут противостоять турецкой военной операции - СМИ
- 12:32 14.10.2019
- Лавров признался, что хотел учиться в МИФИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать