В ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

"Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края", - сказали в пресс-службе.

