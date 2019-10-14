Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин из-за роста его стоимости

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости авиатоплива. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте президента перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября 2019 года.

"Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году", - отмечается в документе. Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2019 года.

