Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию

15:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом по приглашению короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Президента РФ встретили у трапа артиллерийским салютом: почетный караул дал в честь высокого гостя 21 залп из артиллерийских орудий.



Последний раз президент РФ посещал королевство 12 лет назад - в феврале 2007 года, а в 2017 году состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию.



В Кремле назвали долгожданными визитами поездки Путина в Саудовскую Аравию и в Объединённые Арабские Эмираты, куда президент РФ совершит государственный визит во вторник.



Из аэропорта имени Короля Халеда президент РФ сразу направится в Королевский дворцовый комплекс "Аль - Ямама" - это официальная резиденция короля в Эр-Рияде. По устоявшейся традиции король здесь проводит осенне-зимний период.



Программа начнется с церемонии официальной встречи Путина с королем Саудовской Аравии, после чего состоится государственный прием от его имени в честь российского президента.



Затем пройдут российско-саудовские переговоры и подписание документов.

