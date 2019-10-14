Число случаев онкологических заболеваний выросло в мире на 33% за 10 лет - исследование

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты из 195 стран, в том числе и ученые Московского физико-технического института (МФТИ), провели глобальное исследование онкологических заболеваний в мире, выяснив, что с 2007 по 2017 год число заболевших раком выросло на 33%, составив 24,5 млн человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МФТИ.

Международная команда ученых Global Burden of Disease Cancer Collaboration из 195 стран оценила бремя от онкологических заболеваний: сколько людей в мире болеют, а сколько - умирают от рака, каково число лет жизни, прожитых больными с онкологией или потерянных вследствие преждевременной смерти, и так далее. От России в исследовании принимали участие ученые из МФТИ, Высшей школы экономики, МГТУ и Московского государственного медицинского университета им. Сеченова. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.



"Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году заболели раком 24,5 млн человек (16,8 млн без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 млн человек скончались от онкологических заболеваний. За период с 2007 по 2017 год число случаев онкологических заболеваний возросло на 33% (при этом наименьший прирост наблюдался в экономически развитых странах)", - говорится в сообщении.



Наиболее распространенными в мире группами онкологических заболеваний, согласно результатам исследования, является немеланомный рак кожи (то есть злокачественные опухоли, за исключением меланомы). Далее следуют, рак трахеи, бронхов и легких, рак груди, рак толстой и прямой кишки и рак простаты. В России на первом месте по распространенности также находится немеланомный рак кожи. Второе и третье место делят рак толстой и прямой кишки и рак груди, далее идут рак трахеи, бронхов и легких и рак желудка.



Наибольшее число жизней - в целом в мире и в России - уносят рак трахеи, бронхов и легких, рак толстой и прямой кишки и рак желудка.

