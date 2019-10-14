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Российское телевещание полностью перешло на "цифру"

16:12 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия полностью перешла на цифровое телевещание. С сегодняшнего дня последние аналоговые передатчики были отключены в 21 регионе. На международной космической станции состоялась торжественная церемония, в ходе которой космонавт Александр Скворцов нажал символическую кнопку запуска цифрового вещания. Напомним, в этом формате доступны 20 федеральных каналов.  Эхо Москвы

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