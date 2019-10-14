Испанский суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона

16:32 Источник: Эхо Москвы

Суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Сейчас он находится в Бельгии. Сегодня суд приговорил большую группу бывших каталонских чиновников к длительному сроку заключения, признав их виновными в мятеже и нецелевом использовании средств. Эхо Москвы