Испанский суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона
16:32 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Сейчас он находится в Бельгии. Сегодня суд приговорил большую группу бывших каталонских чиновников к длительному сроку заключения, признав их виновными в мятеже и нецелевом использовании средств. Эхо Москвы
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