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Медведев подверг губернаторов критике за медленное строительство соцобъектов

17:00 14.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за медленное строительство соцобъектов. На заседании президиума совета по стратегическому развитию национальных проектов премьер заявил, что низкие темпы возведения объясняются не слабостью региона, а слабостью команды.

«Деньги мы выделяем, а объекты не строятся. Причём очень часто это регионы, которые очень много у нас просят денег. Мы помогаем, я провожу совещания по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете?» — сказал Медведев.

Также премьер-министр попросил правительство подготовить доклад об отставании регионов в строительстве яслей.  Говорит Москва

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