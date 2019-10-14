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В ЦБ РФ считают, что полное исключение доллара из золотовалютных резервов РФ несет риски

17:12 14.10.2019 Источник: Интерфакс

Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) РФ несет риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

"Полностью исключить доллар из резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками, учитывая, что целый ряд обязательств, в том же корпоративном секторе, и трансграничных (компаний - прим. ИФ), и государственный долг у нас номинирован в долларах. Золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса доходов, бюджета, тогда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться за счет средств ФНБ, и в этом случае часть из этих обязательств - лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах", - сказал Заботкин.

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