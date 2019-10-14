Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наказание за убийство детей должно быть самым жестким, но смертную казнь в РФ возвращать не нужно, заявила журналистам в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В свое время Россия сделала свой цивилизованный выбор, я сторонница того, что его вектор не надо менять, не нужно вводить смертную казнь", - сказала Матвиенко в ответ на просьбу прокомментировать предложения по возвращению смертной казни после убийства девочки в Саратове.

