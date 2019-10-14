Главы МИД ЕС согласовали режим санкций против Турции из-за ее буровых работ в ИЭЗ Кипра

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - члены Евросоюза согласовали санкционный режим против Турции для введения ограничительных мер в отношении Анкары в связи с ее буровой деятельностью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.

"Совет, основываясь на уже проделанной подготовительной работе, согласовал рамочный режим для введения ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье или причастных к этой деятельности. Совет предлагает верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) и Еврокомиссии оперативно представить соответствующие предложения", - отмечается в нем.

