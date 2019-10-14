Главы МИД ЕС согласовали режим санкций против Турции из-за ее буровых работ в ИЭЗ Кипра
18:00 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны - члены Евросоюза согласовали санкционный режим против Турции для введения ограничительных мер в отношении Анкары в связи с ее буровой деятельностью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.
"Совет, основываясь на уже проделанной подготовительной работе, согласовал рамочный режим для введения ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье или причастных к этой деятельности. Совет предлагает верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) и Еврокомиссии оперативно представить соответствующие предложения", - отмечается в нем.
НОВОСТИ
- 17:32 14.10.2019
- Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в РФ
- 17:12 14.10.2019
- В ЦБ РФ считают, что полное исключение доллара из золотовалютных резервов РФ несет риски
- 17:00 14.10.2019
- Медведев подверг губернаторов критике за медленное строительство соцобъектов
- 16:32 14.10.2019
- Испанский суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона
- 16:12 14.10.2019
- Российское телевещание полностью перешло на "цифру"
- 16:00 14.10.2019
- То, что сделано и делается президентом Путиным, достойно исследования и изучения - Сурков
- 15:32 14.10.2019
- Число случаев онкологических заболеваний выросло в мире на 33% за 10 лет - исследование
- 15:12 14.10.2019
- Бюджет российского образования в Госдуме сравнили с финансированием Гарварда
- 15:00 14.10.2019
- Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию
- 14:32 14.10.2019
- Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин из-за роста его стоимости
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать