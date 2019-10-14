РФ направит за рубеж "сельхозатташе"
20:00 14.10.2019 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О представителях министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом", который предусматривает создание сети сельхозатташе в 50 странах.
"Разрешить, начиная с 2020 года, Министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства по согласованию с Министерством иностранных дел", - говорится в документе.
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