Каждый третий россиянин испытывает стресс постоянно - опрос

21:20 Источник: Lenta.ru

Большинству россиян оказалось знакомо состояние стресса (95 процентов). Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

Кроме того, каждый третий житель страны (34 процента) испытывает стресс постоянно. Об этом заявляли в основном граждане в возрасте от 26 до 45 лет (40 процентов). Среди респондентов пенсионного возраста стрессу оказались подвержены только 18 процентов, отмечают исследователи.



У большинства опрошенных стресс проявляется в тревожности и беспокойстве (48 процентов), а также в усталости (47 процентов) и нарушениях сна (41 процент). Для борьбы с этим состоянием женщины предпочитают делиться переживаниями с близкими (54 процента) и принимать успокоительные препараты (40 процентов). Мужчины в состоянии стресса разговаривают с близкими реже, чем женщины (44 процента) — они занимаются спортом (27 процентов) и употребляют алкоголь (25 процентов).



В числе факторов, способных вызвать стресс, россияне называли в основном угрозы здоровью (79 процентов) и семейные проблемы (73 процента).



Опрос проводился в октябре среди семи тысяч респондентов. Lenta.Ru

