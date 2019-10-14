Турция намерена пересмотреть сотрудничество с ЕС после осуждения проводимой ею военной операции в Сирии
22:00 14.10.2019 Источник: Интерфакс
Анкара "серьезно пересмотрит" сотрудничество с Евросоюзом по некоторым вопросам из-за предвзятого отношения ЕС к военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на МИД Турции.
"Для ЕС неприемлемо проявлять подход, который защищает членов террористической группировки", - говорится в заявлении МИД Турции, выдержки из которого приводит агентство.
Ранее в понедельник на встрече Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в специальном заявлении было выражено осуждение вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения.
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