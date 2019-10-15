Плановый показатель по продолжительности жизни в РФ не достигнут
07:30 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата России проанализировала исполнение госпрограммы "Развитие здравоохранения" в 2018 году и указала на то, что три плановых показателя из пяти не были достигнуты. Среди этих показателей и ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам прошлого года составила 72,9 лет вместо запланированных 74 лет, что связано с влиянием социально- экономических факторов. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.
"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) (план - 74 , факт - 72,9), что связано с влиянием социально- экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, еще достаточно высок (несмотря на его снижение в последние годы) показатель уровня смертности среди населения в трудоспособном возрасте", - говорится в заключении ведомства.
В августе 2019 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что по результатам первого полугодия 2019 года ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,8 года и составила 73,7 года.
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