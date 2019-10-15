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Пентагон считает, что действия Турции в Сирии привели к освобождению многих задержанных боевиков

07:40 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии подорвала международные усилия по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и привела к освобождению многих задержанных боевиков этой группировки. Такое мнение выразил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер.

"Несмотря на оппозицию и неоднократные предупреждения со стороны США и международного сообщества, президент Турции [Тайип] Эрдоган отдал приказ об одностороннем вторжении в северную Сирию, что привело к множеству жертв, разрушениям, большому числу беженцев, отсутствию безопасности и растущей угрозе по отношению к американским военным. Это недопустимое вторжение также подорвало успешную международную миссию [по нанесению] "Поражения ИГ" в Сирии и привело к освобождению многих опасных задержанных [боевиков] ИГ", - заявил министр обороны США, слова которого приводятся на сайте Пентагона.

По мнению главы американского оборонного ведомства, турецкий президент "несет ответственность за последствия [своих действий], в том числе за потенциальное возрождение ИГ, возможные военные преступления и разрастающийся гуманитарный кризис".


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