Букеровскую премию по литературе разделили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо разделили Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2019 год. О необычном решении жюри наградить сразу двух авторов, включенных в "короткий список" претендентов на награду, было объявлено в понедельник вечером в ходе торжественной церемонии присуждения премии в Лондоне.

Этвуд, уже награжденная Букеровской премией в 2000 году, была вновь выдвинута на нее с продолжением своей нашумевшей и недавно экранизированной антиутопии "Рассказ служанки" - The Testaments ("Заветы"). Эваристо - с семейной сагой Girl, Woman, Other ("Девушка, женщина, все остальное"), ставшей ее восьмым произведением.

"Десятимесячный процесс [отбора претендентов и определения лауреата] был невероятным приключением, - сказал председатель жюри конкурса Питер Флоренс. - Сегодня мы [с другими членами жюри] пять часов обсуждали книги, которые полюбили. Два романах, из которых было невозможно выбрать только один. Это выдающиеся книги, которые доставят истинное наслаждение читателям и будут находить отклик в сердцах людей на протяжении многих поколений".



