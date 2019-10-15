Букеровскую премию по литературе разделили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
07:50 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо разделили Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2019 год. О необычном решении жюри наградить сразу двух авторов, включенных в "короткий список" претендентов на награду, было объявлено в понедельник вечером в ходе торжественной церемонии присуждения премии в Лондоне.
Этвуд, уже награжденная Букеровской премией в 2000 году, была вновь выдвинута на нее с продолжением своей нашумевшей и недавно экранизированной антиутопии "Рассказ служанки" - The Testaments ("Заветы"). Эваристо - с семейной сагой Girl, Woman, Other ("Девушка, женщина, все остальное"), ставшей ее восьмым произведением.
"Десятимесячный процесс [отбора претендентов и определения лауреата] был невероятным приключением, - сказал председатель жюри конкурса Питер Флоренс. - Сегодня мы [с другими членами жюри] пять часов обсуждали книги, которые полюбили. Два романах, из которых было невозможно выбрать только один. Это выдающиеся книги, которые доставят истинное наслаждение читателям и будут находить отклик в сердцах людей на протяжении многих поколений".
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