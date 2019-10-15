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Указ о санкциях против Турции подписан Трампом - Помпео

08:50 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

"Президент Дональд Трамп сейчас подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить свое военное наступление на северо-востоке Сирии и пойти на прекращение огня. Этот исполнительный указ дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепом.

"Три представителя властей Турции высокого ранга, министерство энергетики и обороны были внесены в санкционный список в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа", - подчеркивается в документе.


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