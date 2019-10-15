Правительственные войска Сирии встретились с отступающими силами США
09:00 15.10.2019 Источник: Газета.Ru
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложилоагентство Ruptly.
Как отмечается, встреча произошла на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани, которые расположены на северо-востоке Сирии.
На видео показано, как бронеавтомобили с флагами США и пикапами с сирийскими солдатами едут в противоположных направлениях. В ролике также видно, что военные никоим образом не реагируют друг на друга. Газета.Ru
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