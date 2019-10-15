Правительственные войска Сирии встретились с отступающими силами США

09:00 Источник: Газета.Ru

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложилоагентство Ruptly.

Как отмечается, встреча произошла на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани, которые расположены на северо-востоке Сирии.



На видео показано, как бронеавтомобили с флагами США и пикапами с сирийскими солдатами едут в противоположных направлениях. В ролике также видно, что военные никоим образом не реагируют друг на друга. Газета.Ru