Все услуги ЖКХ соберут в одной платежке
10:00 15.10.2019 Источник: Известия
С появлением единого платежного документа (ЕПД) россиянам будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги граждан за ЖКУ, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.
Однако нужно четко определить понятия ЕПД и уже действующего «платежного документа», неточности могут привести к ошибкам в начислениях, указывают в кабмине.
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