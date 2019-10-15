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Все услуги ЖКХ соберут в одной платежке

10:00 15.10.2019 Источник: Известия

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».

С появлением единого платежного документа (ЕПД) россиянам будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги граждан за ЖКУ, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Однако нужно четко определить понятия ЕПД и уже действующего «платежного документа», неточности могут привести к ошибкам в начислениях, указывают в кабмине.

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