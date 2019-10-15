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НОВОСТИ

В Европарламенте призвали выяснить, не связано ли движение Греты Тунберг с Россией

10:05 15.10.2019

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.

«Эти кампании (например, «Пятница ради будущего» (движение шведской активистки Греты Тунберг. — RT), акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьёзную финансовую поддержку», — заявил парламентарий.

Подобные протестные движения, по мнению депутата, в долгосрочной перспективе негативно влияют на экономическое развитие европейской экономики. В связи с этим он призывает проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз. Политик также спрашивает, может ли Россия быть связана с организацией этих экологических кампаний.

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