Глава МИД Украины назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"

11:00 Источник: РБК

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

По его словам, данная формула — «болезненный компромисс», однако любые договоренности, если они могут привести к миру, нужно выполнять. «Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам — если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса», — сказал Пристайко. РБК