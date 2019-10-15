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Глава МИД Украины назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"

11:00 15.10.2019 Источник: РБК

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

По его словам, данная формула — «болезненный компромисс», однако любые договоренности, если они могут привести к миру, нужно выполнять. «Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам — если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса», — сказал Пристайко.  РБК

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